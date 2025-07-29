Неизвестный убил супругов в американском парке «Логово Дьявола»

В государственном парке «Логово Дьявола» в штате Арканзас, США, супружеская пара, 43-летний Клинтон и 41-летняя Кристен Бринк, была убита во время прогулки с двумя дочерьми семи и девяти лет.
По данным телеканала Fox News, пара встретила в парке мужчину в белой рубашке и с рюкзаком, который совершил нападение на глазах у детей. Полиция не сообщает подробностей убийства.
Дети не пострадали и находятся у родственников. Семья Бринк недавно переехала в Арканзас. В настоящее время ведется расследование, подозреваемый не задержан, говорится в сообщении.
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