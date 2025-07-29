Неизвестный убил супругов в американском парке «Логово Дьявола»

Мужчина зарезал тещу на глазах у своего четырехлетнего сына в Севастополе. Ужасная сцена развернулась прямо посреди улицы. Злоумышленник попытался сбежать, но его задержали случайные прохожие. Позднее на допросе подозреваемый вел себя неадекватно и заявил, что никого не убивал. Его проверяют на наличие наркотиков в организме. Детали происшествия — в материале «Вечерней Москвы».