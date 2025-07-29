Мужчина открыл стрельбу на Манхэттене в Нью-Йорке

В Нью-Йорке неизвестный вооруженный человек открыл стрельбу в одном из зданий на Манхэттене. Очевидцы выкладывают в сеть фото и видео с места событий, на которых видно, что возле одного из зданий скопилось множество машин скорой помощи и полиции. Также на видео запечатлена группа полицейских в специальной экипировке, которая пытается войти в здание.