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Мужчина открыл стрельбу на Манхэттене в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка предупредила о стрельбе на Манхэттене.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Нью-Йорке неизвестный вооруженный человек открыл стрельбу в одном из зданий на Манхэттене. Очевидцы выкладывают в сеть фото и видео с места событий, на которых видно, что возле одного из зданий скопилось множество машин скорой помощи и полиции. Также на видео запечатлена группа полицейских в специальной экипировке, которая пытается войти в здание.

Полиция пока не обнародовала официальную информацию об инциденте, но предупредила о необходимости в целях безопасности избегать района возле 52-й улицы между Парк-авеню и Лексингтон-авеню.