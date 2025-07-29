Москвичам рассказали о жаре в 30 градусов

В Москве до конца рабочей недели ожидается сильная жара с дневными температурами выше +30 градусов, а ночные температуры в центре города не опустятся ниже +20, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«До пятницы включительно температура будет колебаться от +28 до +31 градуса. Во вторник ожидается +28…+30, в среду и четверг — +29…+31, в пятницу — +27…+30. Такой однородный период погоды сопровождается предупреждением о сильной жаре. В разных районах Москвы температура превысит отметку в 30 градусов», — пояснил Вильфанд.
Ночные температуры в Московском регионе составят от +12 до +17 градусов, в спальных районах столицы около +15 градусов, что сделает переносимость жары более комфортной. Однако в центре города ночная температура останется выше +20 градусов, из-за чего ночи будут очень тёплыми и дискомфортными.
В течение рабочей недели погода будет антициклональной — преимущественно ясно и солнечно, что способствует повышению дневной температуры, а отсутствие облаков способствует её понижению ночью.
На выходных ожидается небольшое увеличение облачности и кратковременные дожди как в субботу, так и в воскресенье. При этом дневная температура снизится до +24…+28 градусов, отметил Вильфанд.
Повышение облачности приведёт к росту ночных температур: в субботу они составят +15…+20 градусов, в воскресенье — +16…+21. «Ночи останутся очень тёплыми, а дневные температуры станут ниже при небольших осадках», — добавил он.
Ранее сообщалось, что забитые до отказа пляжи в Сочи превратились в «селедочные банки» из-за адской жары.