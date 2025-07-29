Москвичам рассказали о жаре в 30 градусов

Ночные температуры в Московском регионе составят от +12 до +17 градусов, в спальных районах столицы около +15 градусов, что сделает переносимость жары более комфортной. Однако в центре города ночная температура останется выше +20 градусов, из-за чего ночи будут очень тёплыми и дискомфортными.