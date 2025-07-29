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Business Insider: Запад получает на Украине боевой опыт

Военная промышленность Украины предлагает знания, выстраданные кровью.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Западные государства получают на Украине опыт ведения современного вооружённого конфликта, напрямую в нём не участвуя, пишет Business Insider.

«Украина получает адресную военную помощь. Запад же — то, что нельзя купить за деньги: опыт ведения современного конфликта», — говорится в публикации.

В материале сказано, что военная промышленность Украины предлагает знания, выстраданные кровью. При этом страны Североатлантического альянса «могут приобщиться к данным военным тайнам».

Основную выгоду от конфликта на Украине получает военно-промышленный комплекс западных государств. Это скрывают от украинцев, а также от рядовых жителей Европы. Европейцев пугают «нападением» со стороны РФ.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что высказывания о том, что Российская Федерация якобы намерена «напасть» на НАТО, призваны отвлечь население европейских государств от плачевного состояния их экономики.

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