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Стала известна стоимость набора для подготовки к школе: сколько потратили родители

Минимальные траты на подготовку к школе составили более 16 тысяч рублей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Сборы детей в школу в 2025 году обошлись родителям в более чем 16 тысяч рублей. Такая стоимость признана минимальной. В прошлом году она была на 7% ниже, пишет газета «Известия».

Дороже всего, по статистике, стоит рюкзак. На него уходит около 4 тысяч рублей. Кроме того, в стоимость входят предметы канцелярии, школьная форма и другое.

«Есть когорта покупателей, которые заранее приобретают такие товары, в частности канцелярию, стоимость которой подросла заметнее, чем в других товарных группах», — сказано в материале.

Стало известно, что 1 сентября 2025 года учащиеся 550 школ ДНР отправятся в местные учебные заведения. Очное обучение планируют возобновить после длительного перерыва. Многие выйдут с дистанта.