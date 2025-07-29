Стала известна стоимость набора для подготовки к школе: сколько потратили родители

Сборы детей в школу в 2025 году обошлись родителям в более чем 16 тысяч рублей. Такая стоимость признана минимальной. В прошлом году она была на 7% ниже, пишет газета «Известия».
Дороже всего, по статистике, стоит рюкзак. На него уходит около 4 тысяч рублей. Кроме того, в стоимость входят предметы канцелярии, школьная форма и другое.
«Есть когорта покупателей, которые заранее приобретают такие товары, в частности канцелярию, стоимость которой подросла заметнее, чем в других товарных группах», — сказано в материале.
Стало известно, что 1 сентября 2025 года учащиеся 550 школ ДНР отправятся в местные учебные заведения. Очное обучение планируют возобновить после длительного перерыва. Многие выйдут с дистанта.