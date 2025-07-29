В «Роскосмосе» полностью разработали программу сведения МКС с орбиты

Руководитель «Роскосмоса» уточнил, что в разработке участвовали российские и международные эксперты. Проект учитывает все технические особенности МКС и предполагает последовательный вывод станции с орбиты с последующим затоплением ее фрагментов в специально выбранном районе Тихого океана.