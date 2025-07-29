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В «Роскосмосе» полностью разработали программу сведения МКС с орбиты

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что проект программы сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты уже подготовлен. Об этом сообщил сам глава госкорпорации.

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Проект программы сведения МКС с орбиты займет около 2,5 лет.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что проект программы сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты уже подготовлен. Об этом сообщил сам глава госкорпорации.

«Уже разработан проект программы сведения станции с орбиты. По оценкам специалистов, этот процесс в целом займет около 2,5 лет», — отметил Баканов, передает РИА Новости.

Руководитель «Роскосмоса» уточнил, что в разработке участвовали российские и международные эксперты. Проект учитывает все технические особенности МКС и предполагает последовательный вывод станции с орбиты с последующим затоплением ее фрагментов в специально выбранном районе Тихого океана.

29 июля Баканов возглавил делегацию «Роскосмоса» в Хьюстоне, где проходит встреча с исполняющим обязанности администратора NASA Шоном Даффи. В ходе переговоров стороны обсуждают вопросы сотрудничества по завершению эксплуатации МКС и дальнейшие планы по реализации совместных космических программ, передает RT.