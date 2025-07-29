В России хотят создать Службу сопровождения отцовства: вот чем она займется

Депутаты Госдумы предложили создать в России Службу сопровождения отцовства. Она будет отвечать за помощь в воспитании детей, оставшихся без матерей, пишет РИА Новости.
Кроме того, работники станут оказывать поддержку в вопросах сохранения мужского здоровья. Служба пояснит понятие «одинокий отец» и предоставит налоговые и социальные льготы соответствующим лицам в случае принятия проекта.
«Законопроектом в целях обеспечения прав и гарантий отцов, воспитывающих несовершеннолетних детей без матери, предлагается на базе Минтруда России создать Службу сопровождения отцовства, которая будет действовать в каждом регионе страны», — говорится в пояснительной записке.
В РФ также хотят ввести дополнительный выходной для одного из родителей, воспитывающего детей до 18 лет. Это, по мнению депутатов, не только улучшит качество семейного воспитания, но и укрепит традиционные семейные ценности.