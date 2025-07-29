Улицы, названные в честь нацистских коллаборационистов, обнаружены в Канаде, сообщило издание Forward, занимающееся расследованием по выявлению всему миру памятников, посвящённых нацистам.
«В Эдмонтоне есть улица, названная в честь Питера Саварина, ветерана СС “Галичина” (“Галиция” — прим. ред.), украинской дивизии в составе войск СС, являвшейся военным крылом нацистской партии», — сообщает издание.
В городе Лондоне (канадская провинция Онтарио) найдена улица, получившая имя основателя немецкой компании Brose Fahrzeugteile Макса Брозе. В этом населённом пункте открыт производственный цех указанной фирмы.
После Второй мировой войны Брозе, который являлся членом нацистской партии, предстал перед судом. Его признали «попутчиком» — тем, кто участвовал в работе этой политической организаии формально.
Памятники в честь нацистов также были найдены в штате Нью-Джерси США. Так, в городе Саут-Баунд-Бруке находится монумент со знаком дивизии СС «Галичина». Он расположен на кладбище, принадлежащем Украинской православной мемориальной церкви Святого Андрея.
Напомним, в мае посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что власти Канады продолжают скрывать поименные списки нацистских преступников по прошествии 40 лет после завершения работы комиссии Жюля Дешене, расследовавшей случаи укрытия нацистов после Второй мировой войны. Дипломат добавил, что дети и внуки коллаборационистов занимают значимые позиции в канадском обществе.