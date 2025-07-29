Напомним, в мае посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что власти Канады продолжают скрывать поименные списки нацистских преступников по прошествии 40 лет после завершения работы комиссии Жюля Дешене, расследовавшей случаи укрытия нацистов после Второй мировой войны. Дипломат добавил, что дети и внуки коллаборационистов занимают значимые позиции в канадском обществе.