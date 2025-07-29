Daily Beast: окружение Карла III боится, что он доведёт себя до истощения

Окружение короля Британии Карла III переживает, что монарх, страдающий онкологическим заболеванием, доведёт себя до истощения, пишет издание из Соединённых Штатов The Daily Beast.
В материале сказано, что 76-летний Карл III устроил себе плотный рабочий график и хочет работать ещё больше. При этом он уже столкнулся с утомлением.
«В окружении говорят, что король хочет работать больше, чем позволяет здоровье, и в связи с этим появились опасения, что он может довести себя до полного истощения», — говорится в публикации.
Один из источников рассказал, что Карл III отказывается «сбавить темп жизни» в связи с тем, что работа придаёт ему силы.
О том, что у Карла III обнаружили онкологическое заболевание, стало известно в феврале 2024 года. В марте этого года СМИ сообщали, что его госпитализировали из-за «временных побочных эффектов», появившихся в результате лечения.