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Daily Beast: окружение Карла III боится, что он доведёт себя до истощения

76-летний Карл III, несмотря на рак, устроил себе плотный рабочий график.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Окружение короля Британии Карла III переживает, что монарх, страдающий онкологическим заболеванием, доведёт себя до истощения, пишет издание из Соединённых Штатов The Daily Beast.

В материале сказано, что 76-летний Карл III устроил себе плотный рабочий график и хочет работать ещё больше. При этом он уже столкнулся с утомлением.

«В окружении говорят, что король хочет работать больше, чем позволяет здоровье, и в связи с этим появились опасения, что он может довести себя до полного истощения», — говорится в публикации.

Один из источников рассказал, что Карл III отказывается «сбавить темп жизни» в связи с тем, что работа придаёт ему силы.

О том, что у Карла III обнаружили онкологическое заболевание, стало известно в феврале 2024 года. В марте этого года СМИ сообщали, что его госпитализировали из-за «временных побочных эффектов», появившихся в результате лечения.

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