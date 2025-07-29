+27 ожидается в Иркутске днем 29 июля

29 июля в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Утром в некоторых районах возможен туман. Ветер будет дуть с северо-востока и юго-востока, а на Байкале — с запада и северо-запада, со скоростью 5−10 м/с. Об этом КП-Иркутск рассказывают в региональном Гидрометцентре.