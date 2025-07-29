+27 ожидается в Иркутске днем 29 июля

29 июля в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Утром в некоторых районах возможен туман. Ветер будет дуть с северо-востока и юго-востока, а на Байкале — с запада и северо-запада, со скоростью 5−10 м/с. Об этом КП-Иркутск рассказывают в региональном Гидрометцентре.
В Иркутске погода будет преимущественно без осадков, с переменной облачностью. Температура воздуха составит +25…+27.
В Братске также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура поднимется до +21…+23, утром возможен туман.
На Байкале, помимо переменной облачности, возможны кратковременные дожди и грозы. Утром в некоторых частях озера также ожидается туман. Температура воздуха составит +21…+23°.