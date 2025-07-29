Шестеро ранены в результате стрельбы в центре Манхэттена

В центре Манхэттена, Нью-Йорк, произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере шесть человек получили огнестрельные ранения, сообщает телеканал FOX5 со ссылкой на полицию.
Среди раненых оказался и полицейский. Подозреваемый в стрельбе, также получивший ранения, был замечен с винтовкой типа AR-15. Правоохранители Нью-Йорка и сотрудники департамента шерифа в защитной экипировке пытаются задержать подозреваемого.
На видеозаписи, сделанной сотрудником FOX5, видно, как несколько полицейских несут одного из пострадавших, а другие оказывают помощь человеку, лежащему на земле.
Мотивы инцидента пока остаются неизвестными.