CША проведут учения в Арктике

Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) совместно с Северным командованием США проведет в Арктике крупные военные учения под названием «Арктический край», сообщили представители командований. Маневры пройдут в течение месяца — с 1 по 31 августа.
В ходе учений задействуют различные рода войск, включая подразделения ПВО, ВВС, сухопутные силы, ВМС, морскую пехоту и силы специальных операций. Основная цель — отработка взаимодействия и боевых задач в условиях арктического климата, где возрастает стратегическая значимость региона.
Среди ключевых задач обозначены: управление операциями в интересах национальной обороны в Арктике, развертывание сил на театре военных действий на Аляске — в том числе в районе порта Маккензи — а также демонстрация готовности и способности США к защите своих интересов в северных широтах.
Ранее российский Военно-морской флот начал проведение оперативных учений под названием «Июльский шторм» в водах Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в районах Балтийского и Каспийского морей.