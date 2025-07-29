Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Союзмультфильм» проиграл суд в США по делу о правах на «Чебурашку»

Американский суд принял решение в пользу компании LaRubInt Corp. в ее иске против киностудии «Союзмультфильм» касательно нарушения условий лицензионных соглашений на использование образов персонажей мультфильма «Чебурашка».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Американский суд принял решение в пользу компании LaRubInt Corp. в ее иске против киностудии «Союзмультфильм» касательно нарушения условий лицензионных соглашений на использование образов персонажей мультфильма «Чебурашка».

Судебное постановление подтверждает, что «Союзмультфильм» нарушил соглашение с LaRubInt Corp., предоставив другой компании (CPLLP) право на продажу товаров с персонажами «Чебурашки» на тех же территориях (Япония, Китай, Индия, США и Канада), на которые исключительные права были ранее переданы LaRubInt Corp. за 60 тысяч долларов. Суд признал, что из-за действий «Союзмультфильма» LaRubInt Corp. понесла убытки, и теперь предстоит определить размер компенсации, передает газета «Ведомости».

В мае Мещанский районный суд Москвы в понедельник, 26 мая, отклонил иск художницы Франчески Ярбусовой к Центральному банку РФ о нарушении авторских прав на изображение персонажа мультфильма «Ежик в тумане», с которым банк выпустил монеты.

30 января стало известно, что жена режиссера мультфильма «Ежик в тумане» Юрия Норштейна Франческа Ярбусова подала в суд на Центробанк из-за выпуска памятных монеток к 50-летию создания мультика. ЦБ выпустил в обращение три вида памятных монет. Норштейн в свою очередь назвал произошедшее «воровством». В ЦБ заявили, что все законно, так как был заключен контракт с правообладателем — «Союзмультфильмом» — там это подтвердили.