«Союзмультфильм» проиграл суд в США по делу о правах на «Чебурашку»

30 января стало известно, что жена режиссера мультфильма «Ежик в тумане» Юрия Норштейна Франческа Ярбусова подала в суд на Центробанк из-за выпуска памятных монеток к 50-летию создания мультика. ЦБ выпустил в обращение три вида памятных монет. Норштейн в свою очередь назвал произошедшее «воровством». В ЦБ заявили, что все законно, так как был заключен контракт с правообладателем — «Союзмультфильмом» — там это подтвердили.