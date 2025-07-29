20 крупномерных деревьев высадили в Братске

На улице Гагарина в Братске прошла масштабная экологическая акция по высадке деревьев, в которой приняли участие работники городской администрации, дорожной службы и школьники. Мероприятие направлено на создание защитной полосы и украшение города. Об этом КП-Иркутск рассказывают в администрации Братска.
— Высаживаем крупномерные деревья, высотой от 1,5 до 2 метров, с целью создания защитной полосы и украшения города. Две породы — липы и сибирская яблоня. Деревья помогут укрепить склон, создать соответствующий микроклимат, послужить защитным барьером от пыли и ветра, — сообщил Гарик Гаспарян, заведующий отделом экологической безопасности комитета промышленности и транспорта.
Работы по озеленению проводятся во всех районах Братска, с особым акцентом на защитное озеленение вдоль дорог, а также создание скверов и парков. В предстоящем осеннем сезоне планируется продолжить посадку крупномерных деревьев.