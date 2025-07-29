20 крупномерных деревьев высадили в Братске

На улице Гагарина в Братске прошла масштабная экологическая акция по высадке деревьев, в которой приняли участие работники городской администрации, дорожной службы и школьники. Мероприятие направлено на создание защитной полосы и украшение города. Об этом КП-Иркутск рассказывают в администрации Братска.