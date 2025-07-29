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FT: США запретили главе Тайваня остановиться в Нью-Йорке из-за ситуации с КНР

Белый дом не разрешил президенту Тайваня Лаю Циндэ остановиться в Нью-Йорке.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Белый дом принял решение запретить президенту Тайваня Лаю Циндэ остановиться в Нью-Йорке. Он направлялся в Центральную Америку. Такое решение приняли из-за ситуации вокруг Китая, пишет Financial Times.

Администрация Вашингтона руководствовалась возражениями Пекина по поводу визита президента Тайваня, говорится в статье. Источники газеты сообщили, что Лай Циндэ также планировал посетить Даллас.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос о введении США тарифов в отношении России. Он заявил, что Вашингтон может принять и законопроект о санкциях против Москвы, и торговые пошлины. Дональд Трамп еще не определился, что конкретно введет после истечения срока ультиматума, адресованного России.

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