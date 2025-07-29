FT: США запретили главе Тайваня остановиться в Нью-Йорке из-за ситуации с КНР

Тем временем американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос о введении США тарифов в отношении России. Он заявил, что Вашингтон может принять и законопроект о санкциях против Москвы, и торговые пошлины. Дональд Трамп еще не определился, что конкретно введет после истечения срока ультиматума, адресованного России.