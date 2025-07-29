Громкий звук может привести к мгновенной потере слуха, предупредил врач

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Громкий звук, как взрыв или выстрел, может привести к острой акустической травме и, как следствие, мгновенной потере слуха, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов.
«Одной из причин потери слуха является воздействие шума. Сам шум как фактор потери слуха обладает двумя характеристиками — частота и громкость. Звуки на высокой частоте более опасны для слуха, чем звуки на низкой частоте. Постоянное воздействие высокочастотного звука может привести не только к ухудшению слуха, но и вызывать головные боли, головокружение, усталость и проблемы со сном. Однократное воздействие очень громкого звука — например, взрыва или выстрела — может вызвать острую акустическую травму и мгновенную потерю слуха», — сказал он.
Беликов отметил, что для слуха опасно и длительное воздействие шума — например, работа в шумном месте или на производстве, прослушивание телевизора или музыки в наушниках в метро на высокой громкости. «Это может привести к возникновению постоянной потери слуха из-за повреждения нервных клеток», — пояснил врач.
Компенсировать потерю слуха, которая вызвана воздействием шума, невозможно ни консервативным лечением, ни хирургическим путем, подчеркнул врач.
«Люди с пониженным вследствие воздействия шума слухом могут жаловаться на то, что на рабочем месте им приходится либо кричать при разговоре, либо, наоборот, переспрашивать. Они могут ощущать шум в ушах, ухудшение слуха после работы, а также жаловаться на ощущение наполненности в ухе», — добавил Беликов.