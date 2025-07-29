Громкий звук может привести к мгновенной потере слуха, предупредил врач

«Одной из причин потери слуха является воздействие шума. Сам шум как фактор потери слуха обладает двумя характеристиками — частота и громкость. Звуки на высокой частоте более опасны для слуха, чем звуки на низкой частоте. Постоянное воздействие высокочастотного звука может привести не только к ухудшению слуха, но и вызывать головные боли, головокружение, усталость и проблемы со сном. Однократное воздействие очень громкого звука — например, взрыва или выстрела — может вызвать острую акустическую травму и мгновенную потерю слуха», — сказал он.