В ГД предложили изменить возрастную маркировку для патриотических фильмов

Предложение пересмотреть нормы возрастной маркировки для патриотических фильмов выдвинула глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, направив соответствующее письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой.
«Оценить законодательную возможность исключения из общего режима возрастной маркировки фильмов, включенных в утвержденный Минпросвещения России и Минкультуры России реестр социально значимых и рекомендованных к показу в рамках школьных программ и патриотических клубов», — говорится в документе, текст которого цитирует РИА Новости.
Речь идёт о лентах, имеющих высокую общественно-педагогическую ценность и не пропагандирующих насилие. Лантратова считает, что указанный шаг будет способствовать свободному показу таких фильмов, в том числе и на онлайн-платформах.
Кроме того, парламентарий выступила с инициативой определить правовые основания для обеспечения беспрепятственного доступа к подобным лентам в Сети и оценить целесообразность адаптации этих материалов для демонстрации в общеобразовательных учреждениях в виде удаления или редактирования некоторых сцен для достижения их соответствия возрасту учеников.
Напомним, ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности. В рамках документа Минкульт РФ сможет вносить изменения в выданные ранее прокатные удостоверения для актуализации сведений о запрете распространения кинолент среди детей.