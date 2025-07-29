В ГД предложили изменить возрастную маркировку для патриотических фильмов

Кроме того, парламентарий выступила с инициативой определить правовые основания для обеспечения беспрепятственного доступа к подобным лентам в Сети и оценить целесообразность адаптации этих материалов для демонстрации в общеобразовательных учреждениях в виде удаления или редактирования некоторых сцен для достижения их соответствия возрасту учеников.