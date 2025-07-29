Опубликован прогноз погоды на 29 июля 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
В Красноярске ожидается переменная облачность, при этом осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха составит комфортные +14,+16°C, что создаст приятные условия для вечерних прогулок. Днем столбик термометра поднимется до +28,+30°C, что позволит насладиться теплым летним днем.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4−9 м/с, что добавит легкую свежесть в жаркую погоду. Таким образом, 29 июля обещает быть прекрасным днем для отдыха на природе и активного времяпрепровождения.
Не забудьте взять с собой солнцезащитные средства и наслаждайтесь летними днями!