Россиян предупредили о штрафе за отказ оформить прописку при сдаче жилья

«Человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента переезда. То есть, если человек снял жилье более чем на 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию в нем. А собственник жилья не должен в этом препятствовать. Размер штрафа для собственника жилого помещения составляет от 5 000 до 7 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и от 2 000 до 5 000 рублей для других регионов России (ст. 19.5.1 КоАП РФ)», — сообщил Машаров изданию ТАСС.