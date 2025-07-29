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Врач рассказал, почему прикладывание льда к шее в жару опасно для здоровья

Невролог Тургунхужаев предупредил об опасности прикладывания льда к шее в жару.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В жаркую погоду многие используют различные способы охлаждения. Одним из популярных методов является прикладывание льда к шее или использование охлаждающих устройств. Врач-невролог, эксперт по доказательной медицине, член Европейской академии неврологов Ойбек Тургунхужаев рассказал KP.RU, что такие меры могут быть опасными.

— Когда человеку очень жарко, шея нагрета, в ней расширяются сосуды. В том числе крупные, через которые идет кровоснабжение головного мозга. Прикладывание очень холодных предметов, льда, может вызвать спазм, — пояснил врач.

При резком сужении сосудов возникает реакция, которая может ускорить пульс и привести к значительному повышению артериального давления. По словам эксперта, это состояние представляет опасность не только для людей с заболеваниями сердца и сосудов, но и для вполне здоровых людей.

Тургунхужаев также отметил, что охлаждающие воротники обеспечивают более безопасное охлаждение, так как они не контактируют с экстремально холодными предметами. В отличие от дешевых моделей, которые могут быть опасны из-за использования полиэтиленовых трубок, которые следует охлаждать в морозильной камере.