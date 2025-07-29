СК России взял на контроль дело о нарушении жилищных прав матери из Ангарска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жительницы Ангарска, которая в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей. Женщина обратилась в приемную Председателя СК России в социальных сетях, заявив о нарушении своих жилищных прав. Об этом КП-Иркутск рассказывают в СУ СК России.
— С 2015 года женщина состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени мер к реализации ее прав не принято, — рассказывают в ведомстве.
Из-за отсутствия собственного жилья заявительница вынуждена арендовать квартиру, что создает значительные финансовые трудности, особенно учитывая, что она воспитывает малолетнего ребенка. Многочисленные обращения в компетентные органы не принесли результата, что побудило девушку обратиться за помощью в СК России. В связи с этим в СУ СК России по Иркутской области была начата процессуальная проверка.