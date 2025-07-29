СК России взял на контроль дело о нарушении жилищных прав матери из Ангарска

Из-за отсутствия собственного жилья заявительница вынуждена арендовать квартиру, что создает значительные финансовые трудности, особенно учитывая, что она воспитывает малолетнего ребенка. Многочисленные обращения в компетентные органы не принесли результата, что побудило девушку обратиться за помощью в СК России. В связи с этим в СУ СК России по Иркутской области была начата процессуальная проверка.