Житель Таиланда скончался, питаясь месяц только пивом

В Таиланде 44-летний мужчина по имени Тависак Намвонгса скончался после того, как в течение месяца употреблял исключительно пиво, игнорируя прием лекарств и пищу.
По словам его сына, он обнаружил отца без сознания в доме, где было найдено более сотни пустых пивных бутылок. Прибывшие медики не смогли спасти мужчину. Точная причина смерти устанавливается экспертами, передает издание Pulzo.
Наркотики и алкоголь меняют жизнь человека на «до» и «после». Сначала люди не замечают пагубного воздействия и находятся в эйфории, но со временем каждая новая доза начинает медленно убивать. Выбраться из этого состояния самостоятельно почти невозможно. Потому в этой неравной борьбе серьезным шагом становится обращение за помощью к специалистам. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в так называемом рехабе — в частной психиатрической клинике Василия Шурова, чтобы выяснить, как люди борются с зависимостями и что стало той точкой невозврата, которая привела их в терапию.
В июне 2024 года в Новосибирской области умерла 10-летняя девочка. Ее мама уехала в командировку, оставив дочь на знакомых-сектантов, которые буквально запоили школьницу до смерти.