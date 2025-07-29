Житель Таиланда скончался, питаясь месяц только пивом

Наркотики и алкоголь меняют жизнь человека на «до» и «после». Сначала люди не замечают пагубного воздействия и находятся в эйфории, но со временем каждая новая доза начинает медленно убивать. Выбраться из этого состояния самостоятельно почти невозможно. Потому в этой неравной борьбе серьезным шагом становится обращение за помощью к специалистам. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в так называемом рехабе — в частной психиатрической клинике Василия Шурова, чтобы выяснить, как люди борются с зависимостями и что стало той точкой невозврата, которая привела их в терапию.