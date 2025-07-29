Исполнители теракта в «Крокусе» из-за конспирации использовали псевдонимы

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён 22 марта 2024 года. Перед концертом, который должен был пройти в здании, нападавшие начали стрелять по людям и подожгли зрительный зал. Жертвами атаки стали 145 человек. Ещё более 500 человек пострадали.