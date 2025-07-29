Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исполнители теракта в «Крокусе» из-за конспирации использовали псевдонимы

Члены группы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», применяли при общении специальные речевые обороты.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не знали имен друг друга и ввиду конспирации использовали псевдонимы, следует из судебных документов.

«Друг друга именовали по прозвищам и вымышленным именам (псевдонимам), зачастую не зная настоящих имен участников террористической организации, с которыми осуществляли совместную преступную деятельность», — сказано в материалах, которые цитирует РИА Новости.

Кроме того, члены преступной группы применяли в ходе общения специальные речевые обороты (сленг). Рассмотрением их уголовного дела по существу занимается 2-й Западный окружной военный суд.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён 22 марта 2024 года. Перед концертом, который должен был пройти в здании, нападавшие начали стрелять по людям и подожгли зрительный зал. Жертвами атаки стали 145 человек. Ещё более 500 человек пострадали.