Исполнители теракта в «Крокусе» из-за конспирации использовали псевдонимы

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не знали имен друг друга и ввиду конспирации использовали псевдонимы, следует из судебных документов.
«Друг друга именовали по прозвищам и вымышленным именам (псевдонимам), зачастую не зная настоящих имен участников террористической организации, с которыми осуществляли совместную преступную деятельность», — сказано в материалах, которые цитирует РИА Новости.
Кроме того, члены преступной группы применяли в ходе общения специальные речевые обороты (сленг). Рассмотрением их уголовного дела по существу занимается 2-й Западный окружной военный суд.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён 22 марта 2024 года. Перед концертом, который должен был пройти в здании, нападавшие начали стрелять по людям и подожгли зрительный зал. Жертвами атаки стали 145 человек. Ещё более 500 человек пострадали.