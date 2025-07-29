Церковный праздник 29 июля 2025: приметы, традиции и запреты

Святой Пантелеимон жил в III-IV веках в Никомидии (современная Турция). Он был сыном богатого язычника, но, изучив христианство, принял веру и стал врачом. Пантелеимон исцелял людей, не требуя за это денег, что привлекло к нему множество последователей. За свою веру и добрые дела он был подвергнут гонениям и мученической смерти.