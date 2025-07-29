Экипаж танка ВС РФ победил в схватке с двумя танками ВСУ

Экипаж танка Вооружённых сил России одержал победу в бою с двумя украинскими танками на расстоянии всего 50 метров в районе населённого пункта Елизаветовка в ДНР. Об этом рассказал РИА Новости командир танка из 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки «Центр», известный под позывным «Тайсон».