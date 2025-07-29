Экипаж танка ВС РФ победил в схватке с двумя танками ВСУ

Экипаж танка Вооружённых сил России одержал победу в бою с двумя украинскими танками на расстоянии всего 50 метров в районе населённого пункта Елизаветовка в ДНР. Об этом рассказал РИА Новости командир танка из 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки «Центр», известный под позывным «Тайсон».
По его словам, во время продвижения в направлении Новоалександровки, командир роты сообщил о присутствии украинской бронетехники. Выйдя из посадки, российский танк столкнулся с противником практически вплотную. Экипаж «Тайсона» среагировал первым и открыл огонь.
В результате боя один танк противника был полностью уничтожен после пяти попаданий осколочно-фугасными снарядами и сгорел. Второй получил повреждения, но смог отойти, не потеряв подвижность.
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