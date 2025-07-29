Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипаж танка ВС РФ победил в схватке с двумя танками ВСУ

В результате боя один танк противника был полностью уничтожен.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Экипаж танка Вооружённых сил России одержал победу в бою с двумя украинскими танками на расстоянии всего 50 метров в районе населённого пункта Елизаветовка в ДНР. Об этом рассказал РИА Новости командир танка из 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки «Центр», известный под позывным «Тайсон».

По его словам, во время продвижения в направлении Новоалександровки, командир роты сообщил о присутствии украинской бронетехники. Выйдя из посадки, российский танк столкнулся с противником практически вплотную. Экипаж «Тайсона» среагировал первым и открыл огонь.

В результате боя один танк противника был полностью уничтожен после пяти попаданий осколочно-фугасными снарядами и сгорел. Второй получил повреждения, но смог отойти, не потеряв подвижность.

Ранее сообщалось, что танкисты 69-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа установили новый рекорд скорости для танка Т-80БВМ.