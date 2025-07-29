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«Спам сократится наполовину»: В Госдуме напомнили про закон об отказе от рассылок

Закон об отказе от рассылок вступает в силу с 1 августа в РФ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Россияне смогут отказываться от массовых рассылок, соответствующий закон вступает в силу с 1 августа. Об этом напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Это простое и удобное решение, которое значительно повысит цифровой комфорт россиян, позволит сократить количество спама: минимум в половину», — сказал Немкин РИА Новости, напомнив, что отказаться от рассылок можно в мобильном приложении оператора связи или через личный кабинет.

Немкин добавил, что следующим этапом станет запрет на массовые обзвоны без согласия абонента, который вступит в силу с сентября 2025 года и подчеркнул, что массовые рассылки и обзвоны часто становятся каналом для мошенников.

В частности, мошенники заманивают россиян легкой работой на маркетплейсах и выманивают деньги.

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