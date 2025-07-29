«Союзмультфильм» проиграл суд в США из-за прав Японии на Чебурашку

Российская компания «Союзмультфильм» проиграла суд в США. Американские правоохранители встали на сторону японской корпорации LaRubInt Corp. Она подала иск против «Союзмультфильма» из-за условий соглашений на использование героев из «Чебурашки», сообщает газета «Ведомости».
В материале отмечается, что стороны спора подали в суд совместное письмо. В тексте сказано, что единственным вопросом, который подлежит рассмотрению, остался расчет убытков по претензиям японской компании.
Стало также известно, что артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко вновь обратились в суд. Они начали спор спустя три года после раздела совместно нажитого имущества. Артисты, как оказалось, остались должны друг другу. Они прожили в браке 30 лет.