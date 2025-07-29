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Угрожали и просили вернуть долг: сибирячка пожаловалась на назойливые звонки от коллекторов и выиграла дело

Жительница Иркутска пожаловалась на звонки и сообщения от коллекторов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Иркутска пожаловалась на назойливые звонки и сообщения от коллекторов, которые угрожали ей, близким, друзьям и даже коллегам. В результате проверки, проведенной Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, было установлено, что микрокредитная компания нарушила закон, превышая допустимые меры при возврате просроченной задолженности.

— В связи с этим, в отношении микрокредитной компании составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», — рассказывают в ведомстве.

Постановлением Главного управления компания была признана виновной и оштрафована на 150 тысяч рублей. Штраф был оплачен в полном объеме.

За первые шесть месяцев 2025 года ГУ ФССП рассмотрело 19 дел о нарушениях, связанных с деятельностью коллекторов, и назначило штрафы на общую сумму 900 тысяч рублей.