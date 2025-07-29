Угрожали и просили вернуть долг: сибирячка пожаловалась на назойливые звонки от коллекторов и выиграла дело

Жительница Иркутска пожаловалась на назойливые звонки и сообщения от коллекторов, которые угрожали ей, близким, друзьям и даже коллегам. В результате проверки, проведенной Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, было установлено, что микрокредитная компания нарушила закон, превышая допустимые меры при возврате просроченной задолженности.