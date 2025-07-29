Водитель автомобиля погиб Ростовской области при атаки БПЛА

В Сальске Ростовской области водитель автомобиля погиб в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
«На улице Островского был повреждён автомобиль. К сожалению, находившийся в нём водитель скончался. Личность погибшего устанавливается», — написал Слюсарь в своём Telegram-канале.
Он добавил, что сведения о последствиях воздушного удара уточняются.
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