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Водитель автомобиля погиб Ростовской области при атаки БПЛА

В Сальске Ростовской области водитель автомобиля погиб в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Сальске Ростовской области водитель автомобиля погиб в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«На улице Островского был повреждён автомобиль. К сожалению, находившийся в нём водитель скончался. Личность погибшего устанавливается», — написал Слюсарь в своём Telegram-канале.

Он добавил, что сведения о последствиях воздушного удара уточняются.

Ранее в Ростовской области тысячи людей остались без водоснабжения утром 28 июля.

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