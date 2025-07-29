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Ким Ё Чжон: США должны признать новые реалии для переговоров с Пхеньяном

КНДР открыта к любым вариантам для защиты своего ядерного статуса.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Соединённым Штатам следует признать новые реалии для переговоров с КНДР, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Она уточнила, что если американская сторона не признает новые реалии, то переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном останутся лишь «надеждой» США.

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи подчеркнула, что речь идёт о признании статуса КНДР как обладателя ядерного вооружения. Кроме того, американской стороне следует осознать, что геополитическая обстановка изменилась.

«Стоит напомнить, что текущий 2025 год — это не 2018 или 2019 год. Признание необратимого статуса КНДР как обладателя ядерного оружия и такого неопровержимого факта, что её возможности и геополитическая обстановка изменились коренным образом, должно стать предпосылкой для всех дальнейших предположений и размышлений», — сказала Ким Ё Чжон.

По её словам, в настоящее время США цепляются за неудачи прошлого.

«Если США не поймут изменения реальности и будут цепляться только за неудачи прошлого, то встреча между КНДР и США останется только “надеждой” США», — цитирует комментарий сестры Ким Чен Ына северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Ким Ё Чжон напомнила, что все любые попытки отрицать ядерный статус Северной Кореи будут отвергнуты, Пхеньян открыт к любым вариантам для защиты своего ядерного статуса.

Ранее сообщалось, что Пхеньян назвал план Соединённых Штатов о «денуклеаризации» апогеем глупости.

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