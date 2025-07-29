Ким Ё Чжон: США должны признать новые реалии для переговоров с Пхеньяном

Соединённым Штатам следует признать новые реалии для переговоров с КНДР, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.
Она уточнила, что если американская сторона не признает новые реалии, то переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном останутся лишь «надеждой» США.
Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи подчеркнула, что речь идёт о признании статуса КНДР как обладателя ядерного вооружения. Кроме того, американской стороне следует осознать, что геополитическая обстановка изменилась.
«Стоит напомнить, что текущий 2025 год — это не 2018 или 2019 год. Признание необратимого статуса КНДР как обладателя ядерного оружия и такого неопровержимого факта, что её возможности и геополитическая обстановка изменились коренным образом, должно стать предпосылкой для всех дальнейших предположений и размышлений», — сказала Ким Ё Чжон.
По её словам, в настоящее время США цепляются за неудачи прошлого.
«Если США не поймут изменения реальности и будут цепляться только за неудачи прошлого, то встреча между КНДР и США останется только “надеждой” США», — цитирует комментарий сестры Ким Чен Ына северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Ким Ё Чжон напомнила, что все любые попытки отрицать ядерный статус Северной Кореи будут отвергнуты, Пхеньян открыт к любым вариантам для защиты своего ядерного статуса.
Ранее сообщалось, что Пхеньян назвал план Соединённых Штатов о «денуклеаризации» апогеем глупости.