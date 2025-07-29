Ким Ё Чжон: США должны признать новые реалии для переговоров с Пхеньяном

«Стоит напомнить, что текущий 2025 год — это не 2018 или 2019 год. Признание необратимого статуса КНДР как обладателя ядерного оружия и такого неопровержимого факта, что её возможности и геополитическая обстановка изменились коренным образом, должно стать предпосылкой для всех дальнейших предположений и размышлений», — сказала Ким Ё Чжон.