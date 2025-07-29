10 вещей, которые раздражают туристов в Казахстане

El.kz выяснил, какие трудности чаще всего отмечают туристы, посещающие Казахстан. Несмотря на богатую природу, уникальную культуру и гостеприимство, есть моменты, которые портят впечатления от отдыха.
1. Нет англоязычных указателей.
Даже в Алматы и Астане туристы жалуются на недостаток информации на английском языке. В регионах ситуация ещё сложнее: таблички и дорожные знаки понятны только местным.
2. Завышенные цены на такси.
Многие иностранцы сталкиваются с тем, что водители не используют счётчики и называют «туристические» тарифы, особенно в аэропортах и возле достопримечательностей.
3. Ограниченные возможности безналичной оплаты.
В небольших городах и на туристических маршрутах банкоматы встречаются редко, а карты иностранных банков принимают не везде.
4. Состояние общественных туалетов.
Отсутствие чистых и оборудованных санитарных точек вдоль популярных маршрутов — один из самых частых минусов, о которых пишут путешественники.
5. Сложный общественный транспорт.
Автобусы без расписаний, отсутствие информации на английском и запутанные маршруты создают трудности даже в городах.
6. Непривычная кухня.
Казахские блюда нравятся далеко не всем: жирное мясо, острые специи и почти полное отсутствие вегетарианских опций удивляют туристов.
7. Плохой интернет за пределами городов.
В горах, степях и на природных локациях мобильная связь и интернет часто отсутствуют, что создаёт неудобства для путешественников.
8. Агрессивная торговля и «туристические цены».
На рынках и в сувенирных лавках цены для иностранцев выше, а продавцы бывают слишком настойчивыми.
9. Недоступная среда для маломобильных.
Пандусы и лифты есть далеко не везде, что создаёт трудности для людей с ограниченными возможностями и пожилых туристов.
10. Курение в общественных местах.
Во многих странах действует строгий запрет на курение, поэтому приезжие удивляются количеству курящих в парках, на улицах и даже у входов в кафе.