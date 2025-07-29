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10 вещей, которые раздражают туристов в Казахстане

Иностранные путешественники делятся впечатлениями и проблемами, с которыми сталкиваются во время поездок по стране.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

El.kz выяснил, какие трудности чаще всего отмечают туристы, посещающие Казахстан. Несмотря на богатую природу, уникальную культуру и гостеприимство, есть моменты, которые портят впечатления от отдыха.

1. Нет англоязычных указателей.

Даже в Алматы и Астане туристы жалуются на недостаток информации на английском языке. В регионах ситуация ещё сложнее: таблички и дорожные знаки понятны только местным.

2. Завышенные цены на такси.

Многие иностранцы сталкиваются с тем, что водители не используют счётчики и называют «туристические» тарифы, особенно в аэропортах и возле достопримечательностей.

3. Ограниченные возможности безналичной оплаты.

В небольших городах и на туристических маршрутах банкоматы встречаются редко, а карты иностранных банков принимают не везде.

4. Состояние общественных туалетов.

Отсутствие чистых и оборудованных санитарных точек вдоль популярных маршрутов — один из самых частых минусов, о которых пишут путешественники.

5. Сложный общественный транспорт.

Автобусы без расписаний, отсутствие информации на английском и запутанные маршруты создают трудности даже в городах.

6. Непривычная кухня.

Казахские блюда нравятся далеко не всем: жирное мясо, острые специи и почти полное отсутствие вегетарианских опций удивляют туристов.

7. Плохой интернет за пределами городов.

В горах, степях и на природных локациях мобильная связь и интернет часто отсутствуют, что создаёт неудобства для путешественников.

8. Агрессивная торговля и «туристические цены».

На рынках и в сувенирных лавках цены для иностранцев выше, а продавцы бывают слишком настойчивыми.

9. Недоступная среда для маломобильных.

Пандусы и лифты есть далеко не везде, что создаёт трудности для людей с ограниченными возможностями и пожилых туристов.

10. Курение в общественных местах.

Во многих странах действует строгий запрет на курение, поэтому приезжие удивляются количеству курящих в парках, на улицах и даже у входов в кафе.