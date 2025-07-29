Отключения телевидения и радио ждут Хабаровский край в конце июля

В некоторых населённых пунктах Хабаровского края с сегодняшнего дня и вплоть до 31 июля будут происходить отключения телевидения и радио. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», перебои будут происходить из-за профилактических работ на вещательном оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ». Отключения будут производиться согласно графику.
По информации, которую предоставили в организации, сигнал будет пропадать в те часы, когда в эфире не будет социально значимых сообщений — это согласовано с телерадиокомпаниями. В РТРС напоминают, что после проведения регламентных работ вещание вернётся на прежние частоты, а значит, перенастраивать свои домашние приёмники не придётся.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 29 по 31 июля:
29.07.2025.
Бикин, Бикинский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Радио «Восток России СВ».
Красицкое, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
«Камеди Радио»;
Радио «Восток России 103,7 МГц».
30.07.2025.
Нелькан, Аяно-Майский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Шумный, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
31.07.2025.
Медвежий, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Советская Гавань, с 09:00 до 18:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».