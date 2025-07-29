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Отключения телевидения и радио ждут Хабаровский край в конце июля

Перебои с сигналом произойдут из-за профилактических работ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Mail.ru

В некоторых населённых пунктах Хабаровского края с сегодняшнего дня и вплоть до 31 июля будут происходить отключения телевидения и радио. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», перебои будут происходить из-за профилактических работ на вещательном оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ». Отключения будут производиться согласно графику.

По информации, которую предоставили в организации, сигнал будет пропадать в те часы, когда в эфире не будет социально значимых сообщений — это согласовано с телерадиокомпаниями. В РТРС напоминают, что после проведения регламентных работ вещание вернётся на прежние частоты, а значит, перенастраивать свои домашние приёмники не придётся.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 29 по 31 июля:

29.07.2025.

Бикин, Бикинский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Радио «Восток России СВ».

Красицкое, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

«Камеди Радио»;

Радио «Восток России 103,7 МГц».

30.07.2025.

Нелькан, Аяно-Майский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Шумный, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

31.07.2025.

Медвежий, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Советская Гавань, с 09:00 до 18:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».