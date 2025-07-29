В Минприроды назвали Россию мировым лидером по сохранению амурского тигра

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия — один из мировых лидеров по сохранению амурского тигра, 95% популяции хищника обитает в нашей стране, численность животных сегодня стабильная, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ со ссылкой на главу министерства Александра Козлова.
Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра.
«Россия — одна из мировых лидеров по сохранению самой крупной кошки планеты. 95% популяции амурского тигра обитает именно в нашей стране, и сегодня численность хозяина дальневосточной тайги стабильна», — приводятся в сообщении слова Козлова.
По его словам, существование амурского тигра оказалось под угрозой, поскольку в 20 веке человек «покорял» природу и не часто задумывался о последствиях. Потребовались десятки лет природоохранной работы государства, чтобы вернуть хищника в дикую природу, подчеркнул министр.
«Важно идти дальше. Тигр не признаёт государственных границ, и восстановить его исторический ареал обитания можно только в тесном партнёрстве с другими странами», — добавил Козлов.
Он отметил, что в прошлом году Россия вместе с Китаем создали трансграничный резерват «Земля больших кошек». Сегодня ученые двух стран обмениваются данными фотомониторинга, чтобы определить точное количество хищников на этой территории.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
В 2024 году Россия и Китай приняли соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек» для сохранения сразу двух редких видов — дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь», а с китайской — Северо-восточный национальный парк. Первое заседание смешанной комиссии по реализации соглашения состоялось 4 июня в КНР, стороны утвердили план деятельности трансграничного резервата «Земля больших кошек» на ближайшие два года.