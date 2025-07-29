В Минприроды назвали Россию мировым лидером по сохранению амурского тигра

В 2024 году Россия и Китай приняли соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек» для сохранения сразу двух редких видов — дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь», а с китайской — Северо-восточный национальный парк. Первое заседание смешанной комиссии по реализации соглашения состоялось 4 июня в КНР, стороны утвердили план деятельности трансграничного резервата «Земля больших кошек» на ближайшие два года.