Рейсы на Дальний Восток остаются в приоритете при массовых отменах из-за хакеров

Отмечается, что при дальнейших отменах рейсов сокращение коснется в первую очередь направлений с высокой частотой полетов, где пассажиры могут воспользоваться услугами других авиакомпаний. В Минтрансе добавили, что совместно с перевозчиками прорабатывается вопрос регулирования тарифов, чтобы избежать необоснованного роста цен на билеты.