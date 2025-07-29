Рейсы на Дальний Восток остаются в приоритете при массовых отменах из-за хакеров

«Приоритет в расписании “Аэрофлота” отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах», — сообщает Минтранс РФ по итогам совещания с участием представителей Росавиации, аэропорта Шереметьево и АК «Аэрофлот».
Отмечается, что при дальнейших отменах рейсов сокращение коснется в первую очередь направлений с высокой частотой полетов, где пассажиры могут воспользоваться услугами других авиакомпаний. В Минтрансе добавили, что совместно с перевозчиками прорабатывается вопрос регулирования тарифов, чтобы избежать необоснованного роста цен на билеты.
По предварительным данным, сбой произошел из-за нарушения работы информационных систем. Представители хакерских группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY» взяли на себя ответственность за эту атаку. В своем заявлении они утверждают, что совместно провели масштабную операцию, в ходе которой якобы полностью вывели из строя внутреннюю IT-инфраструктуру авиакомпании.
Сообщается, что злоумышленники около года имели доступ к корпоративной сети, что позволило им получить базы данных, историю перелетов, контроль над компьютерами сотрудников и информацию с серверов прослушивания.
По состоянию на 22:52 по мск «Аэрофлот» отменил 54 парных рейса (туда-обратно) за 28 июля. Остальные 206 рейсов из запланированных на 29 июля 260-ти планируются к выполнению.