В Мадриде ликвидировали одну из самых опасных молодежных банд Испании

В Испании ликвидировали одну из самых опасных молодёжных банд в стране. Речь о группировке «4 Chorros», которая входит в более крупную банду Dominican Don’t Play (DDP), информирует пресс-служба национальной полиции Испании.
Сообщается, что полиция начала масштабную операцию против банды после того, как ее члены напали на улице на мужчину, нанеся ему раны по голове и рукам при помощи мачете. Также сообщалось, что задержаны 11 человек. Они подозреваются в нападениях, незаконном хранении оружия и участии в преступной организации.
Ранее в Польше ликвидировали украинскую банду, похищавшую мигрантов для выкупа.
Тем временем в Самаре следователи предъявили обвинение еще семи жителям региона, которых считают участниками так называемой банды «Сиротинские». По данным СК, преступная группа на территории области с середины 1990-х годов занимались грабежами, вымогательством и убийствами.