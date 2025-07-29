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В Мадриде ликвидировали одну из самых опасных молодежных банд Испании

В Испании ликвидировали молодежную банду 4 Chorros после того, как ее члены напали с мачете на мужчину.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Испании ликвидировали одну из самых опасных молодёжных банд в стране. Речь о группировке «4 Chorros», которая входит в более крупную банду Dominican Don’t Play (DDP), информирует пресс-служба национальной полиции Испании.

Сообщается, что полиция начала масштабную операцию против банды после того, как ее члены напали на улице на мужчину, нанеся ему раны по голове и рукам при помощи мачете. Также сообщалось, что задержаны 11 человек. Они подозреваются в нападениях, незаконном хранении оружия и участии в преступной организации.

Ранее в Польше ликвидировали украинскую банду, похищавшую мигрантов для выкупа.

Тем временем в Самаре следователи предъявили обвинение еще семи жителям региона, которых считают участниками так называемой банды «Сиротинские». По данным СК, преступная группа на территории области с середины 1990-х годов занимались грабежами, вымогательством и убийствами.