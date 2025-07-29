В Мадриде ликвидировали одну из самых опасных молодежных банд Испании

Сообщается, что полиция начала масштабную операцию против банды после того, как ее члены напали на улице на мужчину, нанеся ему раны по голове и рукам при помощи мачете. Также сообщалось, что задержаны 11 человек. Они подозреваются в нападениях, незаконном хранении оружия и участии в преступной организации.