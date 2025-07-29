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В Нью-Йорке неизвестный открыл огонь по прохожим: что известно о нападавшем

Полиция Нью-Йорка: открывший огонь в центре Манхэттена мертв.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах около 01:30 по Москве неизвестный открыл огонь по случайным прохожим. Инцидент произошел в центре Манхэттена. В результате в одной из высоток погибли, по предварительным данным, пять человек. Открывший стрельбу мужчина мертв. Об этом уведомили в пресс-службе нью-йоркской полиции.

По имеющейся информации, нападающий действовал в одиночку. Сейчас ситуация находится под контролем, говорится в сообщении.

Известно, что происшествие случилось в офисном здании Парка-авеню. Находившиеся в помещении люди покидали его с поднятыми руками, гласят сведения местных СМИ.

Ранее полиция предупредила жителей о необходимости в целях безопасности избегать района возле 52-й улицы между Парк-авеню и Лексингтон-авеню. Данные о пострадавших разнятся. Официально информация о раненых не подтверждалась.