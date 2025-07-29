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Пожар вспыхнул на балконе жилого дома ночью в Хабаровске

Из многоэтажки эвакуировались 13 человек, среди них трое детей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Ночью в Хабаровске загорелись вещи на балконе квартиры на втором этаже дома по улице Юности. Люди покинули здание еще до прибытия спасателей. Никто не пострадал. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС России ночью. Горели домашние вещи на балконе второго этажа. Огонь также повредил деревянный дверной проем. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров.

«Из-за высокой температуры пострадала квартира этажом выше — на балконе оплавился сайдинг. До приезда пожарных здание самостоятельно покинули 13 жильцов, в том числе трое детей», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные справились с огнем за 10 минут. Никто не пострадал. Дознаватели МЧС проводят проверку и устанавливают причину возгорания.