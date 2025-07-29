В Госдуме попросили проверить практику указания цены за 100 грамм

Вице-спикер Госдумы подчёркивает, что такая практика создает искусственные сложности для объективного сравнения цен, поскольку рядом на полке находятся аналогичные товары с разной фасовкой и разными принципами указания цены, а указание привлекательно низкой цены за 100 грамм на фоне крупной упаковки несёт потенциал для введения потребителя в заблуждение, создавая иллюзию выгодности покупки, тогда как реальная цена за упаковку может быть не только невыгодной, но и выше конкурентов.