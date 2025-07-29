Шесть человек пострадали из-за стрельбы в центре Манхэттена

В центре Манхэттена, Нью-Йорк, произошла стрельба, в результате которой, по данным телеканала FOX5 со ссылкой на источники в полиции, не менее шести человек получили огнестрельные ранения.
Инцидент произошел в районе 51-й улицы и Парк-авеню, в вестибюле офисного здания, где расположены инвестиционная компания Blackstone и штаб-квартира Национальной футбольной лиги (НФЛ). Среди пострадавших — сотрудник полиции.
Предполагаемый преступник, вооруженный винтовкой типа AR-15, разыскивается полицией Нью-Йорка и департаментом шерифа, которые работают в защитной экипировке. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как раненым оказывают помощь. Причины стрельбы на данный момент неизвестны, говорится в сообщении.
15 июня в американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошла стрельба во время демонстрации. Полиция задержала одного человека после происшествия. Инцидент произошел во время общенациональной акции протеста «No Kings» против политики президента США Дональда Трампа, проходившей в Солт-Лейк-Сити.
Несколько сотен человек в субботу, 14 июня, провели марш по центру американской столицы с призывом к отставке президента США Дональда Трампа. Участники выкрикивали нецензурную брань в адрес американского лидера, а также скандировали лозунги «Трамп должен уйти сейчас же».