Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек пострадали из-за стрельбы в центре Манхэттена

В центре Манхэттена, Нью-Йорк, произошла стрельба, в результате которой, по данным телеканала FOX5 со ссылкой на источники в полиции, не менее шести человек получили огнестрельные ранения.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В центре Манхэттена, Нью-Йорк, произошла стрельба, в результате которой, по данным телеканала FOX5 со ссылкой на источники в полиции, не менее шести человек получили огнестрельные ранения.

Инцидент произошел в районе 51-й улицы и Парк-авеню, в вестибюле офисного здания, где расположены инвестиционная компания Blackstone и штаб-квартира Национальной футбольной лиги (НФЛ). Среди пострадавших — сотрудник полиции.

Предполагаемый преступник, вооруженный винтовкой типа AR-15, разыскивается полицией Нью-Йорка и департаментом шерифа, которые работают в защитной экипировке. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как раненым оказывают помощь. Причины стрельбы на данный момент неизвестны, говорится в сообщении.

15 июня в американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошла стрельба во время демонстрации. Полиция задержала одного человека после происшествия. Инцидент произошел во время общенациональной акции протеста «No Kings» против политики президента США Дональда Трампа, проходившей в Солт-Лейк-Сити.

Несколько сотен человек в субботу, 14 июня, провели марш по центру американской столицы с призывом к отставке президента США Дональда Трампа. Участники выкрикивали нецензурную брань в адрес американского лидера, а также скандировали лозунги «Трамп должен уйти сейчас же».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше