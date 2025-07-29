Как убрать опасное дерево во дворе дома в Хабаровске?

Если старый тополь мешает хабаровчанам в их дворах, то можно направить в свою управляющую компанию соответствующую заявку для решения этой проблемы, они привлекают экспертов, которые оценивают состояние дерева, и если оно действительно опасно, то его спилят. К слову, среди упавших деревьев много было именно на этих территориях — между домов. Ветки падали на крыши, на машины, были случаи, что и перекрывали выход из подъезда.