Как убрать опасное дерево во дворе дома в Хабаровске?

Последствия стихии, прошедшей на минувшей неделе в Хабаровске, продолжают ликвидировать по сей день. Как ранее рассказывали в городской администрации, непогода повалила около 450 деревьев.
Наиболее всего пострадал Индустриальный район. И именно здесь в годы активной застройки массово садили тополя для озеленения города. В первую очередь потому, что это дерево быстро растет, рассказывает начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов города Хабаровска Ирина Дубянская.
Поэтому, учитывая, что основные насаждения здесь появились в 50−60-е годы, деревья считаются уже старовозрастными. При этом определить состояние тополя внешне не всегда легко, а оттого и знать, какое дерево упадет и в какой момент, довольно трудно.
— Тополь чаще других пород подвержен заболеваниям, его корневая система слабая и не слишком углублена, крона широкая, а значит, обладает хорошей парусностью, потому они падают при сильных ветрах и дожде, — объясняет Ирина Дубянская.
Обновление старого зеленого фонда происходит ежегодно. И вместо тополей сейчас предпочитают высаживать другие породы деревьев, в том числе цветущих (яблони, груши, липы, калины), а также кустарники.
В первую очередь убираем насаждения вдоль улиц, а также преображаем парковые зоны. Например, очень много старых тополей росло в «Сквере ТЭЦ-1». В прошлом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» было убрано несколько десятков этих деревьев, а на их замену высадили около сотни других пород.
Если старый тополь мешает хабаровчанам в их дворах, то можно направить в свою управляющую компанию соответствующую заявку для решения этой проблемы, они привлекают экспертов, которые оценивают состояние дерева, и если оно действительно опасно, то его спилят. К слову, среди упавших деревьев много было именно на этих территориях — между домов. Ветки падали на крыши, на машины, были случаи, что и перекрывали выход из подъезда.
— Работники предприятия продолжают уборку деревьев и веток все эти дни. Вывезено уже более 200 кубометров с улицы Краснореченской и микрорайона «Пятая площадка», — говорит директор МБУ «Горзеленстрой» Зоя Русина и также отмечает, что обновление старого зеленого фонда хоть и проходит ежегодно, но на то, чтобы заменить все высаженные ранее тополя, потребуется несколько лет.
К слову, непогода задела не только деревья, но и другие городские насаждения — цветочные. Сейчас специалисты, помимо уборки территорий от веток, восстанавливают убранство клумб.