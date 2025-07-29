В Красноярске после отключения мобильного интернета резко выросли цены на такси

По данным прокуратуры, в период отсутствия мобильного интернета количество водителей, подключившихся к агрегаторам услуг легкового такси в Красноярске, уменьшилось, что привело к существенному росту стоимости перевозки. К проверкам будут привлечены все заинтересованные ведомства, включая региональное министерство транспорта и службу Ространснадзора.