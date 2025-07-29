В Красноярске после отключения мобильного интернета резко выросли цены на такси

В Красноярске прокуратура организовала проверку сообщений о росте цен на такси на фоне проблем с мобильным интернетом. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании ведомства с участием представителей региональной антимонопольной службы.
По данным прокуратуры, в период отсутствия мобильного интернета количество водителей, подключившихся к агрегаторам услуг легкового такси в Красноярске, уменьшилось, что привело к существенному росту стоимости перевозки. К проверкам будут привлечены все заинтересованные ведомства, включая региональное министерство транспорта и службу Ространснадзора.
Прокуроры на местах уже провели встречи с представителями служб такси, на которых предприниматели приняли решение об увеличении количества задействованных водителей и работников диспетчерских служб для передачи информации о заказах без использования интернета.
В целях недопущения нарушений прав пассажиров прокуроры объявили перевозчикам предостережения.
Напомним, в Красноярске по-прежнему наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Связь частично восстановилась только у некоторых красноярцев, которые пользуются услугами операторов «Мегафон», «Билайн» и T2. Также некоторым пользователям помогает переключение на 2G. Однако большинство горожан продолжают жаловаться на проблемы.
Аналогичная проблема возникла в соседних регионах — в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, а также Бурятии. Местные власти объясняют меры террористическими угрозами.