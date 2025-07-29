В Минприроды назвали Россию лидером по количеству амурских тигров

В России обитает 95% всей популяции амурского тигра на планете. Такой информацией к Международному дню тигра, который отмечается ежегодно 29 июля, поделилось Минприроды РФ.
«Россия — одна из мировых лидеров по сохранению самой крупной кошки планеты. 95% популяции амурского тигра обитает именно в нашей стране, и сегодня численность хозяина дальневосточной тайги стабильна», — цитирует пресс-служба слова главы Минприроды Александра Козлова.
Министр отметил, что в прошлом веке существование хищника оказалось под угрозой из-за деятельности человека. Для увеличения его популяции понадобились десятки лет, чтобы вернуть тигра в дикую природу.
При этом Козлов призвал не останавливаться на достигнутом и работать в этом направлении дальше вместе с другими странами. Он напомнил, что в 2024 году Россия и Китай создали трансграничный резерват «Земля больших кошек». В рамках реализации проекта ученые двух стран обмениваются данными фотомониторинга, который необходим для определения точного количества хищников на данной территории.
Добавим, что в России сейчас обитает около 750 особей амурского тигра. Он занесен в Международную Красную книгу.
Ранее сообщалось, что на трассе в Приморье сбили амурского тигра.