В Минприроды назвали Россию лидером по количеству амурских тигров

При этом Козлов призвал не останавливаться на достигнутом и работать в этом направлении дальше вместе с другими странами. Он напомнил, что в 2024 году Россия и Китай создали трансграничный резерват «Земля больших кошек». В рамках реализации проекта ученые двух стран обмениваются данными фотомониторинга, который необходим для определения точного количества хищников на данной территории.