Омичам начислят детские пособия и пенсии раньше: опубликован график выплат на август

Омичи получат детские пособия и пенсии за август раньше установленных сроков. Социальный Фонд РФ объявил об изменении графика выплат из-за выходного дня 3 августа, который выпадает на воскресенье.
График выплат пособий в августе.
Уже 1 августа, в пятницу, средства поступят на счета семей с детьми. В этот день омичи получат единое пособие на детей до 17 лет, а также выплаты для беременных женщин. Кроме того, будут перечислены ежемесячные пособия на первого ребенка до 3 лет, выплаты по уходу за детьми до 1,5 лет для неработающих родителей и пособия на детей военнослужащих по призыву до 3 лет. Сроки были скорректированы из-за праздничного дня 3 августа.
5 августа, во вторник, родители, использующие материнский капитал, смогут получить ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. А 8 августа, в пятницу, работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
График выплат пенсий.
Пенсионеры также смогут получить свои выплаты раньше обычного. Уже 1 августа пенсии за 3 число будут доставлены досрочно. Далее выплаты будут производиться 8 августа за 9 и 10 число, 15 августа за 16 и 17 число, 22 августа за 23 и 24 число, а также 29 августа за 30 и 31 число.
Важно помнить, что пенсии выплачиваются в текущем месяце, а пособия начисляются за предыдущий месяц. Таким образом, в августе граждане получат средства за июль.
Что делать, если деньги не пришли?
Если выплаты не поступили на карту в указанный день, не стоит сразу паниковать. Деньги могут быть зачислены в течение всего операционного дня. Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться на горячую линию Социального фонда РФ по номеру 8 (800) 100 00 01. Звонок бесплатный.