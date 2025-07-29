Омичам начислят детские пособия и пенсии раньше: опубликован график выплат на август

Уже 1 августа, в пятницу, средства поступят на счета семей с детьми. В этот день омичи получат единое пособие на детей до 17 лет, а также выплаты для беременных женщин. Кроме того, будут перечислены ежемесячные пособия на первого ребенка до 3 лет, выплаты по уходу за детьми до 1,5 лет для неработающих родителей и пособия на детей военнослужащих по призыву до 3 лет. Сроки были скорректированы из-за праздничного дня 3 августа.