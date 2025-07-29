Красноярцы на ТНТ: успехи и новые проекты Надежды Сысоевой, Василия Камоцкого и других

В другом шоу «Мастер игры» Надежда Сысоева также проявила себя. Участникам было предложено перевести на берег куклы в человеческий рост с помощью байдарок. Сысоева отметила, что куклы были тяжелее её в два раза, но ей удалось доставить на сушу две куклы, заработав 50 000 рублей для своей команды. Однако на личном испытании ей не удалось избежать подозрений, и большинство проголосовало против неё на круглом столе, что привело к её уходу из шоу. «Это была очень крутая игра, спасибо всем», — сказала Сысоева, выразив сожаление о том, что покидает проект.