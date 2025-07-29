Красноярцы на ТНТ: успехи и новые проекты Надежды Сысоевой, Василия Камоцкого и других

На известном телеканале во всю популярны красноярцы.
Василий Камоцкий и Надежда Сысоева продемонстрировали свои таланты в реалити-шоу, в то время как Александр Шампаров и Максим Шаповалов работают над сценариями новых сериалов. Виктор Михайлов готовится к съемкам в продолжении популярного сериала «Постучись в мою дверь» в Москве.
В последнем выпуске шоу «Большой куш. Бангкок» Василий «Пельмень» Камоцкий вновь отличился, приведя свою команду к четвертой победе с начала сезона. В условиях сорокоградусной жары участникам предстояло собрать название столицы Таиланда из девяти больших кубов, используя лишь две трости. Камоцкий предложил смелую тактику — переносить сразу три куба, что позволило им обойти соперников. «Зачем нам еще раз нести, если можем сразу три!», — отметил он. Благодаря физической силе и смекалке, команда успешно справилась с заданием и выработала стратегию, которая позволила перехитрить команду рэпера Александра ST, покинувшего проект вместе с супругой Ассоль.
В другом шоу «Мастер игры» Надежда Сысоева также проявила себя. Участникам было предложено перевести на берег куклы в человеческий рост с помощью байдарок. Сысоева отметила, что куклы были тяжелее её в два раза, но ей удалось доставить на сушу две куклы, заработав 50 000 рублей для своей команды. Однако на личном испытании ей не удалось избежать подозрений, и большинство проголосовало против неё на круглом столе, что привело к её уходу из шоу. «Это была очень крутая игра, спасибо всем», — сказала Сысоева, выразив сожаление о том, что покидает проект.
Также недавно в Москве завершились съемки двух новых проектов для телеканала ТНТ, в которых активно принимали участие красноярцы. Речь идет о пилотной серии комедийного сериала «Повар под прикрытием» и втором сезоне российской адаптации популярной турецкой картины «Постучись в мою дверь», получившей название «Постучись в мою дверь в Москве».
Сценарий к комедийному проекту «Повар под прикрытием» вновь написал красноярский автор Максим Шаповалов, выпускник Университета Решетнёва. Максим ранее работал над сценариями таких известных фильмов, как «Одна за всех», «Нереальная история» и «Год культуры». В центре сюжета — Надя, повар с тридцатилетним стажем, которая управляет уютной столовой рядом с отделением полиции. Её сын Паша, работающий оперуполномоченным, помогает матери, так как полицейские часто заглядывают к ней на обед. Узнав о том, что влиятельный бизнесмен ищет нового личного повара, Надя решает внедриться в его дом под видом повара, чтобы помочь своему сыну раскрыть дело.
Также в продолжении сериала «Постучись в мою дверь в Москве» снялся актёр из Красноярска Виктор Михайлов, выпускник Сибирского института искусств. Виктор известен по своим ролям в проектах «Абонемент на расследование», «Крестецкая вышивка», «Мой ласковый враг», «Начать сначала» и «Выбор сердца». Пока не раскрывается, какую роль сыграл наш земляк в новом сезоне, но зрители смогут узнать об этом во время премьеры.
Создатели обещают, что второй сезон продолжит историю о флористке и бизнесмене. Новая глава романтической комедии стартует спустя месяц после событий финала первой части: девушка Саша возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново, несмотря на предательство Градского. В их отношения неожиданно вмешивается бабушка героини, открывшая семейную тайну.
Таким образом, красноярцы продолжают блистать на телеэкранах, принося гордость своему региону.