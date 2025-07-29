Мужчина пропал во время отдыха на реке Хор в Хабаровском крае

Кроме того, спасатели рассказали, как вести себя при чрезвычайной ситуации на воде. Если человек тонет — нужно незамедлительно вызвать помощь и постараться передать ему любой предмет, который может помочь держаться на плаву. Если решились плыть к нему — важно оценить свои силы.