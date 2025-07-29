Мужчина пропал во время отдыха на реке Хор в Хабаровском крае

На реке Хор продолжаются поиски мужчины, пропавшего во время отдыха у воды. Водолазные работы осложнены сильным течением. Сейчас работают спасатели и полиция. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Спасатели МЧС России обследовали около 200 квадратных метров дна в районе исчезновения. Водолазы совершили два спуска, также осмотрели около 12 километров прибрежной полосы и акватории с помощью лодки. Из-за высокого уровня воды и сильного течения поиски проходят в непростых условиях.
Полиция проводит оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства. Пока судьба пропавшего неизвестна.
Сотрудники МЧС напоминают: в крае на сегодняшний день нет оборудованных мест для купания. Людям советуют соблюдать осторожность на водоемах, особенно в период сильного течения и паводков.
Кроме того, спасатели рассказали, как вести себя при чрезвычайной ситуации на воде. Если человек тонет — нужно незамедлительно вызвать помощь и постараться передать ему любой предмет, который может помочь держаться на плаву. Если решились плыть к нему — важно оценить свои силы.
Родителям спасатели напоминают: разговаривайте с детьми о рисках на воде. В случае происшествия немедленно звоните по номеру 112.