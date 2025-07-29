В Пекине 30 человек погибли из-за сильных ливней

В Пекине из-за ливней и наводнений погибли 30 человек. Об этом информирует Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что большинство погибших — 28 человек — жили в районе Миюнь в северной части Пекина. Также сообщается, что более 80 тысяч жителей китайской столицы пришлось эвакуировать из затопленных водой районов.
Также сообщается, что в отдельных районах города за последние несколько дней выпало 544 миллиметра осадков. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия, чтобы не допустить жертв.
Тем временем проливные дожди в уезде Фупин на севере Китая вызвали внезапные наводнения и оползни. Как спасатели до сих пор пытаются навести порядок на улицах, смотрите здесь на KP.RU.
Напомним, в мае в южных провинциях Китая прошли разрушительные ливни. Сообщалось, что пять человек погибли, а несколько человек числятся пропавшими без вести.