Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пекине 30 человек погибли из-за сильных ливней

В Китае из-за проливных дождей эвакуировали более 80 000 жителей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Пекине из-за ливней и наводнений погибли 30 человек. Об этом информирует Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что большинство погибших — 28 человек — жили в районе Миюнь в северной части Пекина. Также сообщается, что более 80 тысяч жителей китайской столицы пришлось эвакуировать из затопленных водой районов.

Также сообщается, что в отдельных районах города за последние несколько дней выпало 544 миллиметра осадков. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия, чтобы не допустить жертв.

Тем временем проливные дожди в уезде Фупин на севере Китая вызвали внезапные наводнения и оползни. Как спасатели до сих пор пытаются навести порядок на улицах, смотрите здесь на KP.RU.

Напомним, в мае в южных провинциях Китая прошли разрушительные ливни. Сообщалось, что пять человек погибли, а несколько человек числятся пропавшими без вести.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше