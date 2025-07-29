Главу СК заинтересовала ситуация с участками для многодетных в городе Шарыпово

В Красноярском крае разбираются с жалобами многодетных семей из города Шарыпово на выделение земельных участков без инфраструктуры. 28 июля стало известно, что ситуацию взял на контроль председатель Следкома России Александр Бастрыкин.
Он поручил коллегам из Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии провести проверку и доложить о результатах.
Суть проблемы заключается в том, что людям выделили участки, жить на которых практически невозможно: дороги разбиты, нет освещения. Многочисленные обращения с жалобами к местным властям результата не дали.