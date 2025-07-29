Сильные ливни в Пекине унесли жизни тридцати человек

В Пекине в результате сильных ливней погибло 30 человек, сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на местные власти.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал к усилению мер по предотвращению наводнений и ликвидации последствий стихийных бедствий. Власти Китая объявили наивысший уровень экстренного реагирования из-за наводнений в Пекине, предупреждая о сильных дождях в большинстве районов города до утра вторника.
С 24 июля в бассейне реки Чаобай наблюдались интенсивные осадки, что привело к рекордному притоку воды в водохранилище Миюнь за последние 60 лет и эвакуации более 3000 жителей. Власти города призывают население избегать опасных зон и оставаться дома без необходимости. В конце июля — начале августа от проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, пострадали свыше 44 тысяч, сотни тысяч были эвакуированы, передает РИА Новости.
Предстоящей осенью в России может увеличиться число природных аномалий, такие предположения высказал доктор физико-математических наук, исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, стоит ли опасаться природной стихии россиянам и насколько будут ощутимы ее последствия.