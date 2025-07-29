Сильные ливни в Пекине унесли жизни тридцати человек

С 24 июля в бассейне реки Чаобай наблюдались интенсивные осадки, что привело к рекордному притоку воды в водохранилище Миюнь за последние 60 лет и эвакуации более 3000 жителей. Власти города призывают население избегать опасных зон и оставаться дома без необходимости. В конце июля — начале августа от проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, пострадали свыше 44 тысяч, сотни тысяч были эвакуированы, передает РИА Новости.