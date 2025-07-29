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На улице Суворова в Омске вводится запрет на парковку для борьбы с пробками

Ограничение вводится на нечетной стороне дороги.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

С середины августа на улице Суворова в Омске начнут действовать ограничения на парковку транспортных средств. Это решение направлено на предотвращение заторов, вызванных незаконной остановкой и стоянкой автомобилей.

Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся вдоль нечетной стороны улицы. Ограничения затронут район остановки общественного транспорта «Больница», а также здания № 95 и 93. Власти города призывают водителей быть внимательными и соблюдать новые правила дорожного движения.

Нарушение требований знаков, запрещающих остановку, влечет административный штраф. Кроме того, автомобили, припаркованные в зоне действия знака 8.24, будут эвакуированы на специализированную стоянку.

Введение новых правил призвано улучшить транспортную ситуацию на улице Суворова, где ранее частые нарушения правил парковки создавали серьезные помехи для движения общественного транспорта и других участников дорожного движения.