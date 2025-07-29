В Пожарском округе Приморья открыли вертолётную площадку «Красный Яр»

В Пожарском округе Приморья появилась новая вертолётная площадка. Она расположена в селе Красный Яр и создана силами национального парка «Бикин». Инфраструктура обеспечена: для пассажиров оборудован зал ожидания в административном здании парка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.