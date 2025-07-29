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В Пожарском округе Приморья открыли вертолётную площадку «Красный Яр»

Маршрут вертолёта Ми-8 уже разработан.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Пожарском округе Приморья появилась новая вертолётная площадка. Она расположена в селе Красный Яр и создана силами национального парка «Бикин». Инфраструктура обеспечена: для пассажиров оборудован зал ожидания в административном здании парка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Уже составлен маршрут регулярного вертолётного сообщения на базе Ми-8: Дальнегорск — Дальнереченск — Восток — Красный Яр — Дальнереченск — Терней — Дальнегорск. Сейчас ведутся работы по привлечению авиаперевозчика для запуска рейсов.